Рекордный дипломатический марафон: Путин проведёт 11 встреч в финальный день саммита «Россия — Африка»

В третьем саммите «Россия — Африка», который пройдёт в Москве 28–29 октября, примут участие представители 48 из 54 африканских государств. При этом 22 страны будут представлены на уровне глав государств. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге, посвящённом международным мероприятиям с участием Владимира Путина.

Саммит состоится под девизом «За мир, безопасность и развитие». Основные мероприятия пройдут в Большом Кремлёвском дворце. Российский лидер выступит на пленарном заседании 29 октября, где даст оценку современной системе международных отношений, затронет вопросы формирования нового миропорядка на основе равенства государств и возрастающей роли Африки в мировых делах.

Днём ранее, 28 октября, Путин выступит на Экономическом и гуманитарном форуме в Гостином Дворе. В центре внимания окажутся торговля, инвестиции, сельское хозяйство, энергетика, строительство, здравоохранение, образование и цифровые технологии. В рамках форума запланированы 42 деловых мероприятия, к участию приглашены около трёх тысяч африканских предпринимателей.

Отдельной частью программы станет серия двусторонних переговоров российского президента с африканскими лидерами. Встречи запланированы на 28, 29 и 30 октября. Последний день будет полностью посвящён дипломатическим контактам — в графике Путина значатся 11 переговоров.

По итогам саммита планируется принять три ключевых документа, включая декларацию о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и план действий Форума партнёрства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы. Кроме того, ожидается подписание 33 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии в Москву первых африканских делегаций. В частности, в российскую столицу уже прибыли президент Ганы Джон Драмани Махама и глава переходного периода Мали Ассими Гойта. Также стало известно о планах Путина провести не менее 20 двусторонних встреч на полях международного мероприятия.