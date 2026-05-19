Россия и Африка готовят новый саммит в Москве: о чём будут договариваться

В Москве осенью 2026 года пройдет третий Саммит Россия — Африка. Мероприятие запланировано на 28–29 октября, подготовку уже обсудили на заседании оргкомитета.

Участники встречи рассмотрели будущую повестку, а также подготовку Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка. Главный акцент хотят сделать на практических договорённостях, а не только на политических заявлениях.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что предыдущие саммиты в 2019 и 2023 годах дали новый импульс отношениям со странами континента.

«Саммиты 2019 и 2023 годов, по сути, задали новый импульс российско-африканскому взаимодействию. Сейчас перед нами стоит серьезная, объемная работа по подготовке третьего Саммита. Важно придать особое значение экономической составляющей наших отношений», — подчеркнул он.

В повестке будущей встречи — торговля, инвестиции, логистика, энергетика, продовольственная безопасность, высокие технологии и гуманитарное сотрудничество. Также обсуждаются новые механизмы взаимодействия и соглашения о создании межправительственных комиссий.

По словам участников оргкомитета, африканские страны заинтересованы в локализации производств, развитии инфраструктуры, цифровых сервисов, подготовке кадров, а также в сотрудничестве в промышленности, фармацевтике и сфере искусственного интеллекта.

Отдельно прорабатывается проведение Экономического и гуманитарного форума. Ожидается, что он станет площадкой для конкретных инициатив в экономике, торговле, инвестициях, культуре, образовании и технологиях.

Основные задачи нового этапа сотрудничества планируется закрепить в плане действий Форума партнерства Россия — Африка на 2027–2029 годы