Орешкин отправил Азию на пенсию и рассказал, почему мир будут тащить африканцы

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о серьёзных демографических изменениях к концу XXI века. По его словам, баланс возрастных групп в разных частях света существенно сместится. Он отметил, что в азиатских странах доля пожилых достигнет 77% по отношению к числу трудоспособных.

«Соотношение пожилых к трудоспособным в Азии будет 77%, то есть на одного занятого будет приходиться один человек в пожилом возрасте. Серьёзно меняется структура населения по континентам», — сказал Орешкин.

При этом африканский континент, напротив, станет центром молодого и активного населения. Там будет сосредоточена основная часть трудоспособных людей. В итоге, как подчеркнул Орешкин, «мир конца XXI века — это мир с молодыми африканцами и пожилыми азиатами». Такие изменения, по его мнению, повлияют на глобальную экономику и распределение ресурсов.

Ранее учёные заявляли, что к концу 2060-х или 2070-х годов численность жителей Земли достигнет пика в диапазоне от 11,7 до 12,4 миллиарда человек. Если сохранятся нынешние модели потребления, социальные и экологические проблемы по всему миру будут только усугубляться.