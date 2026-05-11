«Эй! Эй! Эй!» Макрон вышел из себя на саммите в Африке из-за шума в зале — видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон эмоционально отреагировал на шум в зале во время саммита «Африка вперед» в Найроби и прервал выступление, чтобы призвать участников к тишине. Инцидент произошёл во время выступлений африканских спикеров, которые обсуждали политические вопросы на сцене.

Видео © Х / France-AfriqueMEDIA

«Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда здесь такие люди…», — крикнул Макрон.

По кадрам с мероприятия видно, что в зале при этом сохранялся постоянный гул: участники активно переговаривались и отвлекались от происходящего. На фоне усиливающегося шума Макрон подошёл к микрофону и попытался успокоить аудиторию, потребовав соблюдения порядка.

Французский президент назвал происходящее проявлением неуважения к выступающим. Он предложил тем, кто хочет продолжить разговоры, перейти в отдельные комнаты для встреч или покинуть зал.

Ранее поведение Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время их продолжительных объятий вызвало дискуссию среди специалистов по дипломатическому этикету. В деловой дипломатии допускается исключительно рукопожатие, тогда как объятия, поцелуи и публичные прикосновения между высокопоставленными политиками считаются нарушением протокольных норм.