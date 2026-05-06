«Никаких сердечек»: Обнимашки Макрона и Пашиняна сочли «не лучшим поведением» для политиков

Продолжительные объятия президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызвали критику специалиста по этикету. Эксперт Альбина Холгова в беседе с «Лентой.ру» назвала такое поведение не лучшим для столь высокого уровня.

По её словам, в деловом протоколе существует табу на прикосновения между коллегами. Исключение делается только для рукопожатия. Объятия, поцелуи и прогулки под руку с точки зрения этикета запрещены.

Специалист признаёт, что есть человеческий фактор: люди могут искренне сдружиться. Однако если речь идёт о лидерах мировых держав, такие вольности лучше не допускать, особенно в присутствии камер.

«На таком уровне достаточно рукопожатий, доброжелательной интонации, улыбки, тёплого взгляда и не более. Никаких сердечек и подмигиваний быть не должно», — подчеркнула Холгова.

Она добавила, что без свидетелей подобное ещё можно понять, но при журналистах — это уже перебор. Политики должны помнить, что на них смотрит весь мир.

Напомним, что во время государственного ужина в Ереване состоялось неформальное музыкальное выступление с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Макрон исполнил композицию Шарля Азнавура, аккомпанируя себе за роялем вместе с армянским джазовым музыкантом Ваагном Айрапетяном.