5 мая, 12:02

Ереван и Париж закрепили стратегическое партнёрство после музыкального дуэта

Обложка © ТАСС / YOAN VALAT

Армения и Франция официально установили отношения стратегического партнёрства, подписав соответствующий документ в Ереване.

С армянской стороны подпись поставил премьер-министр Никол Пашинян, французскую сторону представлял глава государства Эмманюэль Макрон. Церемония прошла в резиденции президента Армении, её трансляцию вели местные телеканалы.

Макрон решил напомнить армянам, что восемь лет назад «сюда никто бы не приехал»

Ранее во время государственного ужина в Ереване состоялось неформальное музыкальное выступление с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Макрон исполнил композицию Шарля Азнавура, аккомпанируя себе за роялем вместе с армянским джазовым музыкантом Ваагном Айрапетяном.

Милена Скрипальщикова
