Ереван и Париж закрепили стратегическое партнёрство после музыкального дуэта
Армения и Франция официально установили отношения стратегического партнёрства, подписав соответствующий документ в Ереване.
С армянской стороны подпись поставил премьер-министр Никол Пашинян, французскую сторону представлял глава государства Эмманюэль Макрон. Церемония прошла в резиденции президента Армении, её трансляцию вели местные телеканалы.
Ранее во время государственного ужина в Ереване состоялось неформальное музыкальное выступление с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Макрон исполнил композицию Шарля Азнавура, аккомпанируя себе за роялем вместе с армянским джазовым музыкантом Ваагном Айрапетяном.
