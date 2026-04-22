Кения в феврале или Сейшелы в октябре? Когда и куда слетать в Африку дешевле

Сервис билетных лазеек «Купибилет» изучил стоимость перелётов в Африку на фоне новостей о возможном запуске прямых рейсов в Уганду и отмене виз для россиян. Результаты есть в распоряжении Life.ru.

В 2026 году перелёты на Чёрный континент остаются относительно недорогими. Самые выгодные месяцы — февраль (25,6 тыс. руб.), март (22,8 тыс.) и август (29,7 тыс.), тогда как осенью цены резко растут: в сентябре до 51,5 тыс., в октябре — до 55,4 тыс. В течение года стоимость колеблется от 22 до 55 тысяч рублей. Это делает маршрут одним из самых доступных на континенте для российских туристов.

Другие популярные страны обходятся заметно дороже. Поездки в ЮАР стоят в среднем 68–95 тысяч рублей, на Сейшелы — 72–102 тысячи, в Танзанию — 78–114 тысяч. Более бюджетный вариант — Кения с диапазоном 45–84 тысячи. Отдельно выделяется остров Нуси-Бе: перелеты туда обходятся в среднем от 150 до 230 тысяч рублей.

«Африка остается одним из самых быстрорастущих и при этом недооценённых направлений у российских туристов», — сообщили в пресс-службе «Купибилет».

По данным сервиса, доступные цены уже делают регион привлекательным. Эксперты считают, что при улучшении транспортного сообщения и упрощении въезда интерес к поездкам может заметно вырасти. В среднем перелёты по африканским маршрутам сейчас стоят около 81,7 тыс. рублей, при этом самые дорогие месяцы — январь и декабрь, а наиболее выгодные — май и июнь.

