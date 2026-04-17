Визовый беспредел: В Москве места на британскую визу продают с рук по цене авиабилета

Россияне сообщают о невозможности записаться на подачу документов для британской визы. Все свободные места в онлайн-очереди быстро занимают перекупщики, которые затем предлагают их желающим за 25 тысяч рублей, пишет SHOT.

Обстановка в визовом центре. Видео © Telegram / SHOT

Российские туристы уже месяц не могут записаться на подачу документов для британской визы. Оказалось, что все свободные «окошки» в визовом центре VFS Global в Москве захватили перекупщики. С помощью бота они скупают все места, а потом продают их втридорога — за 25 000 ₽ вместо 9 000 ₽. Поймать слот самостоятельно почти нереально: в последний момент сайт выдаёт ошибку, и все свободные места исчезают.

Граждане, столкнувшиеся с трудностями, пробовали решить проблему напрямую в визовом центре. Однако на месте им объяснили, что приём ведётся исключительно по электронной записи. На жалобы о посредниках, перехватывающих слоты, сотрудники VFS отвечали, что не могут повлиять на ситуацию. Кроме того, многие пользователи не могут даже зайти на сайт для записи, а техподдержка в ответ на это ссылается на неполадки у провайдера.

