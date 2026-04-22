Без визы, но с QR-кодом: Во Вьетнаме ввели новые требования для российских туристов

Планируете поездку во Вьетнам? Приготовьтесь к новым правилам. С 15 апреля 2026 года страна начала тестировать цифровую карту прибытия для иностранных туристов. Россиянам теперь потребуется заполнить анкету и получить QR-код.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), это техническое нововведение призвано улучшить процесс въезда. Система уже работает. Подачу анкеты следует осуществлять не ранее чем за 72 часа до въезда.

Заполнение занимает около 10 минут. Анкета автоматически обрабатывает паспортные данные. Система адаптирована для русскоязычных пользователей. По механизму она напоминает цифровые системы въезда в другие азиатские страны.

Важный нюанс: пока что требование носит рекомендательный характер. Но в будущем может стать обязательным. Так что лучше привыкать заранее.

Напомним, россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. Между странами продолжается культурный обмен.

