Путин продолжил переговоры с лидерами Африки в необычном формате

Президент России Владимир Путин проводит рабочий завтрак с лидерами африканских государств в Кремле. В таком формате проходит второе пленарное заседание саммита Россия — Африка, участники которого обсуждают дальнейшее сотрудничество Москвы со странами континента. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча проходит в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На первом заседании выступили Путин, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, который сейчас возглавляет Африканский союз, а также руководители других африканских государств и региональных организаций. Теперь слово предоставят представителям делегаций, которые не успели выступить ранее.

По итогам саммита Россия и африканские страны планируют подписать 33 документа, включая межправительственные соглашения, меморандумы и коммерческие контракты. Также ожидается принятие трёх ключевых документов: итоговой декларации о сотрудничестве, отдельной декларации по искусственному интеллекту и плана действий партнёрства Россия — Африка на 2027–2029 годы.

Ранее Life.ru сообщал, что накануне Путин устроил торжественный приём для африканских лидеров в Грановитой палате Кремля. Участники саммита собрались после завершения первого дня форума, посвящённого экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Всего на встречу в Москву прибыли делегации десятков государств континента. Участие в саммите подтвердили 48 африканских стран, из которых 22 представлены на уровне глав государств.