Путин устроил торжественный приём для африканских лидеров в Кремле

Президент России Владимир Путин устроил торжественный приём в честь участников саммита Россия — Африка. Глав государств и других высокопоставленных гостей приняли в Грановитой палате Большого Кремлёвского дворца. Мероприятие состоялось вечером 28 октября.

Торжественная часть началась после Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, проходившего в московском Гостином дворе. Ранее российский лидер выступил на пленарном заседании, посвящённом перспективам сотрудничества Москвы с африканскими странами.

Место для приёма выбрано неслучайно. Грановитая палата считается одним из главных парадных залов Кремля. Ещё с советских времён здесь принято устраивать особо торжественные государственные мероприятия для иностранных делегаций.

Протокол подобных встреч предусматривает праздничный обед, приветственные тосты и небольшую концертную программу. При этом официальные церемонии дают участникам возможность продолжить общение и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

После мероприятия рабочая программа Путина продолжится. У него запланированы отдельные переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Всего на полях саммита российский лидер намерен провести серию двусторонних встреч.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение торжественного приёма в Грановитой палате. Он уточнил, что мероприятие начнётся ориентировочно в 19:30. По словам Ушакова, в Москву на саммит пригласили представителей 48 африканских стран, причём 22 государства должны быть представлены на уровне глав государств.