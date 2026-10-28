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Регион
Опубликовано 28 октября, 21:39

Путин устроил торжественный приём для африканских лидеров в Кремле

Обложка © Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Обложка © Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин устроил торжественный приём в честь участников саммита Россия — Африка. Глав государств и других высокопоставленных гостей приняли в Грановитой палате Большого Кремлёвского дворца. Мероприятие состоялось вечером 28 октября.

Торжественная часть началась после Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, проходившего в московском Гостином дворе. Ранее российский лидер выступил на пленарном заседании, посвящённом перспективам сотрудничества Москвы с африканскими странами.

Место для приёма выбрано неслучайно. Грановитая палата считается одним из главных парадных залов Кремля. Ещё с советских времён здесь принято устраивать особо торжественные государственные мероприятия для иностранных делегаций.

Протокол подобных встреч предусматривает праздничный обед, приветственные тосты и небольшую концертную программу. При этом официальные церемонии дают участникам возможность продолжить общение и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

После мероприятия рабочая программа Путина продолжится. У него запланированы отдельные переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Всего на полях саммита российский лидер намерен провести серию двусторонних встреч.

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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение торжественного приёма в Грановитой палате. Он уточнил, что мероприятие начнётся ориентировочно в 19:30. По словам Ушакова, в Москву на саммит пригласили представителей 48 африканских стран, причём 22 государства должны быть представлены на уровне глав государств.

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Анастасия Никонорова
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