Путин проводит встречу с президентом Египта ас-Сиси

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси в Москве. Встреча проходит на полях третьего саммита Россия — Африка после мероприятий Экономического и гуманитарного форума. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Беседа с президентом Египта открывает серию двусторонних переговоров российского лидера с главами африканских государств.

После переговоров Путина и ас-Сиси состоится торжественный приём в честь участников саммита. Затем президент России планирует встретиться с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Всего в рамках саммита Россия — Африка запланирована масштабная серия переговоров российского президента с руководителями государств континента. Основное внимание уделяется торгово-экономическим связям, инвестициям и развитию двустороннего партнёрства.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин лично пригласил ас-Сиси на саммит Россия — Африка в Москве. Приглашение прозвучало 11 сентября во время встречи президентов в Индии. Российский лидер напомнил, что именно они вместе стояли у истоков этого формата сотрудничества на первом саммите в Сочи в 2019 году.