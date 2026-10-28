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Регион
Опубликовано 28 октября, 20:06

«Аллилуйя!» Фицо обрадовался, что в Европе наконец поняли необходимость диалога с Путиным

Фицо: Европа наконец осознала необходимость переговоров с Путиным

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Европейские страны наконец осознали, что завершить конфликт на Украине без прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным невозможно. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам, опубликованном в соцсети.

«Дорогие друзья, аллилуйя! Весь мир и уже наконец Европа поняли, что, если мы хотим завершить войну на Украине, то должны говорить с российским президентом Путиным», — сказал глава словацкого правительства.

Фицо напомнил, что Братислава выступала за дипломатическое урегулирование с самого начала конфликта. По его оценке, теперь к пониманию необходимости диалога с Москвой постепенно приходят и другие европейские государства.

Отдельно Фицо затронул отношения Братиславы и Москвы. По его словам, министр иностранных дел Юрай Бланар доложил ему о результатах заседания российско-словацкой межправительственной комиссии, состоявшегося 26 октября после пятилетнего перерыва. Словакия намерена развивать сотрудничество с Россией в сферах, не подпадающих под санкции Евросоюза.

Особое значение премьер придал российским энергоносителям. Он предупредил, что полный отказ Европы от нефти и газа из РФ, по его мнению, нанесёт экономический ущерб европейским странам, спровоцирует новые кризисы и приведёт к росту цен.

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Напомним, накануне президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре запросили переговоры с Путиным. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, европейские лидеры направили соответствующую просьбу всего за три-четыре дня до телефонного разговора. Несмотря на загруженный график главы государства, встречу в дистанционном формате удалось организовать 27 октября. Беседа продолжалась около полутора часов.

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Юрий Лысенко
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