В Кремле анонсировали торжественный приём Путина для африканских гостей

В Кремле 28 октября состоится торжественный приём от имени президента России Владимира Путина в честь участников саммита Россия — Африка. Мероприятие пройдёт в исторической Грановитой палате, начало запланировано примерно на 19:30. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вечером после этого, 28 октября, естественно, ориентировочно в 19:30 в Грановитой палате пройдёт торжественный приём от имени президента Российской Федерации Владимира Путина в честь участников саммита Россия — Африка», — рассказал Ушаков.

Перед торжественной частью глава государства проведёт рабочую встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки. Также в первый день саммита российский президент выступит на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума.

Саммит Россия — Африка состоится в Москве 28–29 октября. Как сообщил Ушаков, ожидается участие представителей 48 африканских стран, в том числе 22 глав государств. Основными темами станут развитие торгово-экономического сотрудничества, инвестиции, технологии и международная безопасность.

На 29 октября намечены пленарные заседания в Большом Кремлёвском дворце. Путин выступит с речью о формировании нового мирового порядка и возрастающей роли африканских государств, а также проведёт переговоры с зарубежными лидерами.

По итогам саммита планируется принять три основных документа, включая декларацию о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Кроме того, стороны намерены подписать более 30 двусторонних соглашений.