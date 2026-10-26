«Горячие деньки»: Ушаков назвал график Путина на саммитах «немножечко сумасшедшим»

Президенту России Владимиру Путину предстоит напряжённая неделя из-за двух крупных международных саммитов в Москве. Мероприятия будут настолько масштабными, что помощник главы государства Юрий Ушаков назвал предстоящий график «немножечко сумасшедшим».

С 27 по 30 октября в столице запланированы многочисленные встречи и переговоры. Главными событиями станут восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа и третий саммит Россия — Африка. По словам Ушакова, подготовка к ним велась на протяжении длительного времени.

«У нас горячие деньки, честно скажу. Сверх-сверх насыщенная неделя предстоит — вторник–пятница», — признался представитель Кремля на брифинге.

При этом помощник президента заверил, что организаторы постараются провести все запланированные мероприятия. Он также подчеркнул значение обоих саммитов для развития сотрудничества России с государствами мирового большинства.

Ранее стало известно, что Путин планирует провести не менее 20 двусторонних встреч с африканскими лидерами на полях саммита Россия — Африка, который состоится 28–29 октября. Ожидается также подписание пакета межгосударственных соглашений и коммерческих контрактов. Восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа пройдёт 27 октября. Его участники обсудят развитие мирового энергетического рынка и сотрудничество крупнейших производителей топлива.