«Удовлетворить возрастающий спрос»: Названа цель визита Пезешкиана в Россию

Контракт на поставки российского газа может стать одной из задач президента Ирана Масуда Пезешкиана во время визита в Москву, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Тегеран заинтересован в договорённостях до наступления зимы, когда потребление топлива резко возрастает.

«Сейчас, чтобы удовлетворить возрастающий спрос, им приходится резко наращивать добычу, это проблематично. Подписание контракта позволит им этого не делать, а у нас — большой рынок сбыта», — отметил собеседник «Абзаца».

Основная газовая ресурсная база Ирана расположена на юге, тогда как похолодание особенно ощущается на севере страны. При этом, как пояснил специалист, подземных хранилищ у ИРИ фактически нет. Поэтому сезонный рост потребностей в отоплении и выработке электроэнергии приходится обеспечивать увеличением добычи.

Специалист считает сделку взаимовыгодной. Иран получит дополнительный источник газа перед холодами, а Россия — возможность расширить продажи.