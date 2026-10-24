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Опубликовано 24 октября, 17:40

«Удовлетворить возрастающий спрос»: Названа цель визита Пезешкиана в Россию

Энергетик Юшков: Пезешкиан может запросить у России поставки газа в Иран

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Контракт на поставки российского газа может стать одной из задач президента Ирана Масуда Пезешкиана во время визита в Москву, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Тегеран заинтересован в договорённостях до наступления зимы, когда потребление топлива резко возрастает.

«Сейчас, чтобы удовлетворить возрастающий спрос, им приходится резко наращивать добычу, это проблематично. Подписание контракта позволит им этого не делать, а у нас — большой рынок сбыта», — отметил собеседник «Абзаца».

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Основная газовая ресурсная база Ирана расположена на юге, тогда как похолодание особенно ощущается на севере страны. При этом, как пояснил специалист, подземных хранилищ у ИРИ фактически нет. Поэтому сезонный рост потребностей в отоплении и выработке электроэнергии приходится обеспечивать увеличением добычи.

Специалист считает сделку взаимовыгодной. Иран получит дополнительный источник газа перед холодами, а Россия — возможность расширить продажи.

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Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Масуд Пезешкиан планирует посетить Россию на следующей неделе и встретиться с Владимиром Путиным. Ожидается, что президент Ирана прибудет на саммит Форума стран — экспортёров газа, запланированный в Москве на 27 октября.

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Борис Эльфанд
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