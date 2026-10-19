Лавров: Россия не откажется от экономических договорённостей с Ираном

Москва не собирается сворачивать экономическое сотрудничество с Тегераном из-за напряжённой обстановки в регионе. Все ранее достигнутые договорённости в области инвестиций и экономики остаются в силе, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

«Несмотря на уже не раз упомянутую непростую обстановку, Россия не намерена отказываться от реализации договорённостей с Ираном в экономической, инвестиционной сферах», — заявил министр на совместной пресс-конференции в Тегеране.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств прошла 19 октября. В центре внимания находились вопросы двустороннего взаимодействия, дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и ситуация вокруг Ирана.

Одним из важных направлений российско-иранского сотрудничества остаётся реализация совместных энергетических и транспортных проектов. Москва и Тегеран также развивают инвестиционные связи, рассматривая их как часть долгосрочного экономического взаимодействия.

Ранее Life.ru сообщал о переговорах России и Ирана по совместным энергетическим проектам. Представители двух стран обсудили действующие инициативы, дальнейшее сотрудничество в атомной энергетике и возможности запуска новых проектов, включая взаимодействие по АЭС «Бушер».