Пезешкиан планирует посетить Россию на следующей неделе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует на следующей неделе посетить Россию и провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

По словам министра, предстоящая встреча станет продолжением консультаций между Москвой и Тегераном, посвящённых развитию двусторонних отношений и реализации ранее достигнутых соглашений.

«Развитие политического и экономического сотрудничества, реализация совместных договорённостей и укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Ираном и Россией были ключевыми темами этих переговоров», — написал Арагчи в Instagram*.

Глава иранской дипломатии уточнил, что обсуждение этих вопросов продолжится в Москве уже на уровне президентов двух государств.

Ожидается, что Пезешкиан прибудет в российскую столицу для участия в саммите Форума стран — экспортёров газа, который запланирован на 27 октября. В рамках визита стороны рассчитывают провести отдельную двустороннюю встречу.