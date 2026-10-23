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Регион
Опубликовано 23 октября, 21:43

Пезешкиан планирует посетить Россию на следующей неделе

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует на следующей неделе посетить Россию и провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

По словам министра, предстоящая встреча станет продолжением консультаций между Москвой и Тегераном, посвящённых развитию двусторонних отношений и реализации ранее достигнутых соглашений.

«Развитие политического и экономического сотрудничества, реализация совместных договорённостей и укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Ираном и Россией были ключевыми темами этих переговоров», — написал Арагчи в Instagram*.

Глава иранской дипломатии уточнил, что обсуждение этих вопросов продолжится в Москве уже на уровне президентов двух государств.

Ожидается, что Пезешкиан прибудет в российскую столицу для участия в саммите Форума стран — экспортёров газа, который запланирован на 27 октября. В рамках визита стороны рассчитывают провести отдельную двустороннюю встречу.

Лавров встретился с секретарём Совбеза Ирана в Тегеране
Лавров встретился с секретарём Совбеза Ирана в Тегеране

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Сергея Лаврова с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Стороны обсудили укрепление российско-иранского сотрудничества, а также региональную и международную обстановку. В ходе встречи иранский лидер подтвердил заинтересованность в предстоящей поездке в Москву и переговорах с Владимиром Путиным.

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Матвей Константинов
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