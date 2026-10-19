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Регион
Опубликовано 19 октября, 20:30

Лавров встретился с секретарём Совбеза Ирана в Тегеране

Обложка © Telegram/ МИД РФ

Обложка © Telegram/ МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Переговоры состоялись 19 октября в Тегеране, куда российский дипломат прибыл с рабочим визитом.

Визит Лаврова проходит на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Российская сторона ранее сообщала, что одной из основных тем контактов с иранским руководством станет снижение напряжённости в Персидском заливе.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи», — рассказали в пресс-службе российского МИД.

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Ранее в понедельник Сергей Лавров провёл переговоры с главой иранского МИД Аббасом Арагчи. По их итогам российский министр заявил, что Москва намерена продолжать экономическое сотрудничество с Тегераном, несмотря на напряжённую ситуацию в регионе. По словам Лаврова, ранее достигнутые договорённости в инвестиционной и хозяйственной сферах остаются в силе.

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Полина Никифорова
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