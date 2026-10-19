Лавров обсудил с президентом Ирана развитие сотрудничества двух стран
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Главной темой встречи стало дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами, сообщила пресс-служба иранского лидера.
Стороны рассмотрели состояние российско-иранских отношений и возможные шаги по укреплению взаимодействия Москвы и Тегерана. Отдельное внимание уделили региональной и международной обстановке, обменявшись оценками последних событий.
Напомним, ранее стало известно, что Масуд Пезешкиан намерен в ближайшее время приехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Поездка иранского лидера связана с саммитом Форума стран — экспортёров газа, который пройдёт в российской столице 27 октября. Пезешкиан выразил заинтересованность в участии в этом мероприятии. Лавров передал, что Путин ждёт его приезда и надеется провести отдельные двусторонние переговоры. В ответ Пезешкиан попросил передать российскому президенту привет и отметил, что в Иране также ждут скорой встречи.
Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и отношениях государств — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.