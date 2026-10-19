«Рассчитываем на скорую встречу»: Президент Ирана собрался в Москву к Путину

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает в ближайшее время вновь встретиться с Владимиром Путиным. Об этом иранский лидер заявил на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Тегеране, подтвердив заинтересованность в поездке в Москву.

Поводом для визита должен стать саммит Форума стран — экспортёров газа, который пройдёт в российской столице 27 октября. Лавров сообщил Пезешкиану, что Путин ожидает его приезда и рассчитывает провести отдельные двусторонние переговоры.

«Передавайте президенту России Владимиру Путину от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», — ответил глава Ирана.

Переговоры состоялись 19 октября в рамках рабочего визита российского министра в Тегеран. Лавров также провёл встречу с главой иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Арагчи.

Последняя встреча Владимира Путина и Масуда Пезешкиана состоялась 8 октября в Туркмении. Тогда российский президент заявил о готовности Москвы содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Россия видит попытки Тегерана добиться прекращения противостояния и готова приложить усилия для поиска дипломатического решения. Переговоры прошли на полях международных мероприятий в туристической зоне «Аваза».