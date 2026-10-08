Путин заявил, что Россия готова подключиться к урегулированию на Ближнем Востоке

Россия готова предпринять все зависящие от неё усилия, чтобы помочь Ирану урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркмении.

«Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит для того, чтобы помочь в урегулировании этой ситуации», — подчеркнул российский лидер.

Путин назвал происходящее на Ближнем Востоке наиболее острой проблемой сегодняшнего дня. По его словам, сложившаяся обстановка требует особого внимания.

«Конечно, самая острая проблема сегодня — это ситуация в регионе», — сказал глава государства.

Отдельно президент РФ отметил стремление Тегерана добиться прекращения противостояния. Москва видит предпринимаемые иранской стороной шаги и учитывает их при оценке происходящего.

«Мы знаем, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт», — заявил Путин.

Встреча лидеров проходит в ходе рабочего визита российского президента в Туркмению 8–9 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Пезешкиан могут обсудить возможный выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что Москва пока не располагает подтверждением подобных планов Тегерана. По его словам, вопрос может быть поднят на переговорах, если иранская сторона сочтёт необходимым проинформировать Россию о своих намерениях.