Морские перевозки за космические цены: Почему взлетела стоимость нефти

Дорогая перевозка увеличивает фактические расходы покупателей нефти до 150 долларов за баррель и выше, рассказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его словам, при котировках Brent около 115 долларов доставка на отдельных маршрутах добавляет ещё примерно 40 долларов.

Рост расходов связан с нехваткой танкеров, подорожанием страхования и угрозами судоходству на Ближнем Востоке. В беседе с URA.ru эксперт привёл пример рейса из США в Китай стоимостью 80 миллионов долларов. Дополнительное давление создают атаки в Ормузском проливе и ограничения перевозок через Баб-эль-Мандебский пролив.

По оценке специалиста, Brent может продолжить движение к 120 долларам за баррель без учёта доставки. Компенсировать возможный дефицит запасами сложнее, поскольку часть резервов уже израсходована. При этом роста самой биржевой цены до 150–200 долларов эксперт не ожидает.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил о планах вернуть часть подсанкционных танкеров к перевозке нефти. Предполагается, что инвесторы смогут выкупить и переоборудовать суда, после чего те пройдут отдельную процедуру одобрения для транспортировки сырья, не подпадающего под ограничения.