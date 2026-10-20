США решили перевести часть «флота злодеев» в «флот добра»

Власти США разрешат части подсанкционных танкеров вернуться к законной перевозке нефти. Для этого судам предстоит пройти специальную процедуру, заявил американский министр энергетики Крис Райт на мероприятии Citadel Securities в Нью-Йорке.

«Мы собираемся перевести часть кораблей из того, что я называю «флотом злодеев», в «флот добра». Они больше не будут перевозить нефть, находящуюся под санкциями», — пояснил министр.

Речь идёт о танкерах, которые инвесторы смогут выкупить, переоборудовать и использовать для транспортировки нефти, не подпадающей под ограничения. При этом Вашингтон не собирается просто исключать суда из санкционных списков. По словам Райта, их возвращение к легальной работе будет проходить через отдельную процедуру одобрения.

Всего в мировом «теневом флоте», по оценке главы Минэнерго США, насчитывается около 1,6 тысячи подсанкционных танкеров. Американские власти рассчитывают, что новая схема позволит вернуть в законный оборот десятки или даже сотни судов.

Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон изучает возможность смягчения ограничений против танкеров, связанных с Россией и Ираном. По данным Financial Times, американские власти рассчитывали таким способом увеличить доступность морских перевозок и сдержать цены на дизельное топливо перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Однако аналитики Kpler усомнились в эффективности такого решения. По их оценке, стоимость фрахта сейчас во многом зависит от рисков на Ближнем Востоке, а не только от нехватки судов.

При этом Евросоюз продолжает ограничивать возможности российского нефтяного флота. В апреле Брюссель запретил европейским компаниям продавать танкеры для их последующего использования Россией. Соответствующее требование вошло в 20-й пакет санкций, а в договорах купли-продажи судов предписали закреплять специальное ограничение. В то же время американский Минфин уже прибегал к точечным исключениям: в мае из санкционного списка США убрали два танкера и 11 физических лиц.