В Европе признали, что потолок цен не смог сдержать доходы России от нефти

Западным странам не удалось добиться устойчивого ограничения доходов России от нефтяного экспорта с помощью потолка цен. В сентябре средняя стоимость российской нефти Urals выросла до 90,7 доллара за баррель, более чем вдвое превысив установленный Евросоюзом и Великобританией лимит. Об этом говорится в докладе финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По подсчётам аналитиков, за месяц Urals подорожала сразу на 32%. При этом действующий с февраля 2026 года потолок цен составляет всего 44,1 доллара за баррель. Таким образом, фактическая стоимость российского сырья оказалась более чем в два раза выше установленного ограничения.

Авторы исследования пришли к выводу, что действующий механизм ценовых ограничений не обеспечивает устойчивого сдерживания экспортных доходов России. При этом рост стоимости нефти связан в том числе с напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке, которая поддерживает высокие мировые цены на энергоносители.

Не принесли ожидаемого результата и отдельные европейские санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Согласно данным CREA, в сентябре 57% морских поставок российской нефти обеспечивали суда так называемого теневого флота, уже находящиеся под санкциями.