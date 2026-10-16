В Европе признали, что потолок цен не смог сдержать доходы России от нефти
CREA: Потолок цен на российскую нефть не возымел устойчивого эффекта
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Западным странам не удалось добиться устойчивого ограничения доходов России от нефтяного экспорта с помощью потолка цен. В сентябре средняя стоимость российской нефти Urals выросла до 90,7 доллара за баррель, более чем вдвое превысив установленный Евросоюзом и Великобританией лимит. Об этом говорится в докладе финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
По подсчётам аналитиков, за месяц Urals подорожала сразу на 32%. При этом действующий с февраля 2026 года потолок цен составляет всего 44,1 доллара за баррель. Таким образом, фактическая стоимость российского сырья оказалась более чем в два раза выше установленного ограничения.
Авторы исследования пришли к выводу, что действующий механизм ценовых ограничений не обеспечивает устойчивого сдерживания экспортных доходов России. При этом рост стоимости нефти связан в том числе с напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке, которая поддерживает высокие мировые цены на энергоносители.
Не принесли ожидаемого результата и отдельные европейские санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Согласно данным CREA, в сентябре 57% морских поставок российской нефти обеспечивали суда так называемого теневого флота, уже находящиеся под санкциями.
К слову, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о продлении соглашения с Россией по поставкам нефти и нефтепродуктов. Документ предусматривает действие договорённостей до 1 января 2028 года с последующим автоматическим продлением на пятилетние периоды. При этом Казахстан сохраняет возможность беспошлинно импортировать российские нефтепродукты, а стороны продолжат ежегодно согласовывать объёмы поставок для обеспечения стабильности топливного рынка.