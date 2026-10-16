Токаев ратифицировал протокол о продлении соглашения с РФ по поставкам нефти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола, который возобновляет действие соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов. Документ предполагает его действие до 1 января 2028 года.

После этого оно автоматически продлевается ещё на пять лет и далее на такие же периоды, если одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие минимум за шесть месяцев.

Документ сохраняет механизм ежегодного согласования индикативных балансов поставок и обмена данными между компетентными органами двух стран. Для Казахстана также сохраняется возможность беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов.

Протокол возобновляет действие соглашения с 1 января 2024 года. Ранее оно формально прекратило действовать именно с этой даты. Споры по применению или толкованию его положений стороны договорились решать через консультации и переговоры.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов ранее объяснял, что соглашение необходимо для устойчивой работы внутреннего топливного рынка и позволяет заранее согласовывать балансы нефтепродуктов на случай риска дефицита.

Ранее, в конце августа, Казахстан отказался продолжать поставки нефти в Германию по нетепроводу «Дружба». Ограничения вводились на три месяца.