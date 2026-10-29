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Регион
Опубликовано 29 октября, 20:49

Путин рассказал, как участник форума из Африки выступил на литературном русском

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Один из участников третьего саммита «Россия — Африка» в Москве удивил Владимира Путина отличным владением русским языком. Представитель африканского государства начал своё выступление на литературном русском, о чём президент РФ рассказал на итоговой пресс-конференции.

«В заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем литературном русском языке», — поделился российский лидер.

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Ранее Life.ru сообщал, что африканские государства поддержали открытие новых центров русского языка и филиалов российских университетов. Владимир Путин рассказал об этой инициативе на итоговой пресс-конференции саммита Россия — Африка. По словам президента, некоторые лидеры также предложили открыть в своих странах российские культурные учреждения.

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Матвей Константинов
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