Путин рассказал, как участник форума из Африки выступил на литературном русском

Один из участников третьего саммита «Россия — Африка» в Москве удивил Владимира Путина отличным владением русским языком. Представитель африканского государства начал своё выступление на литературном русском, о чём президент РФ рассказал на итоговой пресс-конференции.

«В заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем литературном русском языке», — поделился российский лидер.