Опора России на Юге: Путин объяснил пользу обучения африканцев

России выгодно обучать студентов из африканских стран, поскольку впоследствии они становятся надёжными партнёрами Москвы у себя на родине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

«Хочу сказать, что нам в России такая работа нужна и выгодна. Почему? Да потому что люди, которые у нас работали, учились, получали знания, приобретали эти знания, используют их потом в своих странах. Ну и, конечно, ориентируются на своих партнёров в Российской Федерации. Это, условно говоря, люди, на которых мы опираемся в этих странах», — пояснил Путин.

На проходящем в Москве саммите вопросам образования уделили особое внимание. Ранее президент сообщил, что число студентов из африканских государств в российских вузах с 2020 года увеличилось в полтора раза и достигло рекордных 40 тысяч человек.

При этом Россия продолжает расширять возможности для обучения граждан африканских стран. На 2026/2027 учебный год государственная квота для них выросла до 5,5 тысячи мест, а количество российских стипендий для африканцев с 2020 года увеличилось почти втрое.

Сотрудничество развивается и за пределами университетских аудиторий. В 29 государствах континента действуют 58 российских центров открытого образования, где преподают русский язык и базовые дисциплины. Кроме того, Москва содействует открытию филиалов отечественных вузов в Африке.