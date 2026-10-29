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Регион
Опубликовано 29 октября, 20:36

Россия и Африка определили будущее партнёрства: Путин подвёл итоги саммита в Москве

Путин сообщил о принятии плана сотрудничества с Африкой до 2029 года

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия и страны Африки утвердили Московскую декларацию и совместный план действий на 2027–2029 годы по итогам саммита в Москве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

«Итоги продуктивной совместной работы подведены и одобрены в Московской декларации», — сообщил Путин.

По словам президента, документ рассчитан на долгосрочную перспективу. В нём закреплена позиция участников саммита по вопросам формирования многополярного мироустройства, а также подтверждена заинтересованность сторон в развитии равноправных отношений.

«В этом комплексном, рассчитанном на долгосрочную перспективу документе подтверждена приверженность всех наших стран формированию справедливого и демократического многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Уставе Организации Объединённых Наций», — пояснил глава государства.

Ещё одним результатом встречи стало утверждение плана действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2027–2029 годы. Он определяет конкретные направления совместной работы в экономике, торговле, социальной и гуманитарной сферах.

Третий саммит Россия — Африка проходил в Москве 28–29 октября под девизом «За мир, безопасность и развитие». В нём участвовали представители около 50 африканских государств, включая руководителей стран и региональных объединений.

Путин: Форумы вроде «Россия — Африка» стали доброй традицией
Путин: Форумы вроде «Россия — Африка» стали доброй традицией

Ранее Владимир Путин призвал обеспечить африканским странам достойное представительство в международных организациях. Выступая на пленарном заседании саммита, президент обратил внимание на растущую роль континента в мировой политике и необходимость учитывать её при принятии международных решений.

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Юрий Лысенко
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