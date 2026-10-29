Путин: Форумы вроде «Россия — Африка» стали доброй традицией
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Форумы «Россия — Африка» превратились в добрую традицию, которая подтверждает стремление Москвы и государств континента укреплять сотрудничество на принципах равноправия и взаимного уважения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам третьей встречи лидеров в Москве.
Российский лидер отметил, что масштабные международные мероприятия помогают развивать многополярные связи и выстраивать долгосрочное партнёрство. По его словам, прошедший саммит вновь продемонстрировал заинтересованность обеих сторон в расширении взаимодействия.
«Проведение таких масштабных мероприятий стало доброй традицией и наглядно свидетельствует о твёрдом настрое и России, и государств Африки на дальнейшее укрепление и наращивание многополярных связей в духе подлинного партнёрства и уважения друг к другу во имя всеобщего роста и процветания», — подчеркнул Путин.
Президент выступил перед журналистами вместе с лидером Бурунди Эваристом Ндайишимийе, чья страна сейчас председательствует в Африканском союзе. По поручению участников встречи главы двух государств представили оценки совместной работы и принятых решений.
Нынешний саммит стал третьим в истории отношений России с африканскими государствами в этом формате. Первый прошёл в Сочи в 2019 году, второй — в Санкт-Петербурге в 2023-м. На этот раз представители стран континента собрались в Москве 28–29 октября.
Одним из ключевых направлений работы стало расширение экономического и политического сотрудничества. Участники обсуждали торговлю, инвестиции, энергетическую безопасность и международные отношения. Также была подготовлена программа совместных действий на 2027–2029 годы.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал повышение уровня жизни граждан главной целью формирования многополярного мира. Выступая на пленарном заседании саммита Россия — Африка, президент подчеркнул, что эффективность международного сотрудничества должна измеряться не количеством встреч, а реальными результатами для людей. Российский лидер также положительно оценил проделанную участниками работу.