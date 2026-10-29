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Регион
Опубликовано 29 октября, 20:28

Путин: Форумы вроде «Россия — Африка» стали доброй традицией

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Форумы «Россия — Африка» превратились в добрую традицию, которая подтверждает стремление Москвы и государств континента укреплять сотрудничество на принципах равноправия и взаимного уважения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам третьей встречи лидеров в Москве.

Российский лидер отметил, что масштабные международные мероприятия помогают развивать многополярные связи и выстраивать долгосрочное партнёрство. По его словам, прошедший саммит вновь продемонстрировал заинтересованность обеих сторон в расширении взаимодействия.

«Проведение таких масштабных мероприятий стало доброй традицией и наглядно свидетельствует о твёрдом настрое и России, и государств Африки на дальнейшее укрепление и наращивание многополярных связей в духе подлинного партнёрства и уважения друг к другу во имя всеобщего роста и процветания», — подчеркнул Путин.

Президент выступил перед журналистами вместе с лидером Бурунди Эваристом Ндайишимийе, чья страна сейчас председательствует в Африканском союзе. По поручению участников встречи главы двух государств представили оценки совместной работы и принятых решений.

Нынешний саммит стал третьим в истории отношений России с африканскими государствами в этом формате. Первый прошёл в Сочи в 2019 году, второй — в Санкт-Петербурге в 2023-м. На этот раз представители стран континента собрались в Москве 28–29 октября.

Одним из ключевых направлений работы стало расширение экономического и политического сотрудничества. Участники обсуждали торговлю, инвестиции, энергетическую безопасность и международные отношения. Также была подготовлена программа совместных действий на 2027–2029 годы.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал повышение уровня жизни граждан главной целью формирования многополярного мира. Выступая на пленарном заседании саммита Россия — Африка, президент подчеркнул, что эффективность международного сотрудничества должна измеряться не количеством встреч, а реальными результатами для людей. Российский лидер также положительно оценил проделанную участниками работу.

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Матвей Константинов
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