Путин назвал улучшение жизни главной целью многополярного мира

Главным результатом формирования многополярного мира должно стать повышение уровня жизни людей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.

Российский лидер поддержал оценку президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвы, которая обратила внимание на первые результаты перехода к многополярной системе международных отношений.

«Вы обратили внимание на то, что многополярный мир уже приносит результаты. Не могу с вами не согласиться», — сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что международное сотрудничество не должно ограничиваться саммитами и официальными заявлениями. По его мнению, эффективность такой работы необходимо оценивать прежде всего по реальным изменениям в жизни граждан.

«А главным результатом для нас всех является рост уровня жизни наших народов», — отметил президент.

Вместе с тем Путин признал важность международных встреч, которые позволяют государствам согласовывать общие подходы и направления сотрудничества. Подводя промежуточные итоги обсуждений, российский лидер заметил: «Мы неплохо поработали».