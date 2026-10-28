Формированию многополярного миропорядка препятствуют государства, которые привыкли получать выгоду за счёт других стран и не готовы отказаться от прежних методов влияния. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка».

По словам российского лидера, переход к новой системе международных отношений сопровождается противодействием со стороны тех, кто стремится сохранить сложившееся положение дел.

«Формирование многополярного мира идёт, конечно, непросто, встречая сопротивление стран, которые не готовы принять такую реальность. Те, кто привык мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счёт», — подчеркнул Путин.

По оценке Путина, подобные действия свидетельствуют о нежелании отдельных государств принимать изменения в мировой системе и отказываться от прежних подходов к международным отношениям.