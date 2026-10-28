Путин начал выступление на форуме «Россия — Африка»

Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание форума «Россия — Африка», обозначив основные направления сотрудничества Москвы с государствами Африканского континента. Глава государства напомнил, что саммит проводится уже в третий раз.

По сложившейся традиции совместная работа начинается с пленарного заседания, на котором участники обсуждают перспективы дальнейшего партнёрства.

«Уже в третий раз мы с вами проводим саммит Россия — Африка, и по сложившейся традиции начинаем нашу совместную работу с пленарного заседания экономического и гуманитарного форума. Программа этого форума, как всегда, насыщенна», — заявил Путин.

Среди главных тем российский лидер выделил развитие взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Эти направления включены в повестку предстоящих обсуждений. Отдельное внимание участники форума намерены уделить перспективам сотрудничества в сфере мирного атома и высоких технологий. В числе приоритетных вопросов президент также назвал цифровизацию и искусственный интеллект. Кроме того, в программу вошли кибербезопасность и освоение космоса.

Ранее Life.ru сообщал, что участие в третьем саммите «Россия — Африка» подтвердили 48 африканских государств. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, 22 страны представлены на уровне глав государств. По итогам встречи планируется принять три ключевых документа и подписать 33 соглашения о сотрудничестве.