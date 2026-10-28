Песков раскрыл, чего ждать от приёма участников саммита «Россия — Африка»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего ждать от торжественного приёма участников саммита «Россия — Африка» в Кремле. По его словам, музыкальное сопровождение предусмотрено, но основное время посвятят общению.

«Главное-то будет общение, продолжение общения. Всё же этому посвящено. Они же приехали не музыку сюда слушать», — сказал Песков.

Ранее президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку африканских государств в борьбе с терроризмом. Он также отметил вклад России в обеспечение мира и стабильности в Африке. По его словам, Москва активно участвует в решении вопросов безопасности в регионе Сахель. В свою очередь, Путин назвал отношения двух стран дружественными и конструктивными.