Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Путина за защиту стран Африки

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку африканских государств в борьбе с терроризмом. Об этом он заявил во время двусторонних переговоров в Кремле.

«Я хотел бы поблагодарить вас за то, что делаете для того, чтобы защитить африканские страны, особенно перед лицом роста угрозы терроризма на нашем континенте», — сказал Обианг Нгема Мбасого.

Глава Экваториальной Гвинеи также отметил вклад России в обеспечение мира и стабильности на африканском континенте. По его словам, Москва активно участвует в решении вопросов безопасности в регионе Сахель и государствах Центральной Африки.

В свою очередь, Путин назвал отношения двух стран дружественными и конструктивными. Российский президент подчеркнул, что Москва и Малабо поддерживают регулярные контакты на высшем уровне. Он также напомнил об участии Обианга Нгемы Мбасого в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года.

Отдельное внимание Путин уделил взаимодействию государств на международных площадках. По его словам, Россия и Экваториальная Гвинея придерживаются близких подходов к ключевым мировым вопросам. Обе страны выступают за многополярный мир и право государств самостоятельно определять направления своего развития.

В начале переговоров произошла техническая заминка. У президента Экваториальной Гвинеи возникли сложности с устройством синхронного перевода. Путин остановил выступление и попросил сотрудников устранить неполадку. Пока специалисты настраивали оборудование, российский лидер обратился к собеседнику на английском языке и попросил немного подождать. После восстановления связи переговоры продолжились.

Ранее Владимир Путин во время переговоров с президентом Экваториальной Гвинеи заявил о возможностях расширения торгово-экономического сотрудничества двух государств. Российский лидер отметил, что нынешние показатели взаимной торговли не соответствуют имеющемуся потенциалу, а экономические связи в последнее время демонстрируют спад. Одним из способов изменить ситуацию он назвал создание межправительственной комиссии. Среди перспективных направлений сотрудничества Путин выделил энергетику, горнодобывающую промышленность и реализацию совместных инвестиционных проектов. Стороны также обсудили взаимодействие в газовой отрасли. На VIII саммите Форума стран — экспортёров газа российский президент поддержал предложения африканского коллеги по развитию сотрудничества в добыче и экспорте природного газа.