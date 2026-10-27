Путин начал переговоры с эмиром Катара в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Кремле. Встреча проходит 27 октября на полях восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ).

Лидеры двух государств проводят отдельную беседу после международного форума, который состоялся в московском Центре международной торговли. Участники саммита обсуждали энергетическую безопасность, перспективы развития газового рынка и укрепление сотрудничества между странами-производителями.

Катар входит в число крупнейших мировых экспортёров сжиженного природного газа и вместе с Россией является участником ФСЭГ. Организация объединяет 12 государств, на которые приходится около 70% доказанных мировых запасов природного газа.

Напомним, в Москве проходит восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ), на который прибыли лидеры Ирана, Катара, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи и Ливии. Мероприятие организовано в Центре международной торговли и приурочено к 25-летию объединения. Участники обсуждают глобальную энергетическую безопасность, стабильность поставок топлива и развитие сотрудничества между газодобывающими странами. По итогам саммита планируется принять Московскую декларацию, которая закрепит общие подходы к развитию отрасли.