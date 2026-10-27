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Опубликовано 27 октября, 15:09

Путин предложил расширить консультации по кризисам на мировом рынке газа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия предложила странам — экспортёрам газа расширить консультации по кризисным ситуациям на мировом энергетическом рынке и угрозам газовой инфраструктуре. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

По словам российского лидера, государствам необходимо выработать эффективные механизмы взаимодействия, которые позволят своевременно реагировать на возникающие риски и координировать поставки энергоресурсов.

«И в газовой сфере нужно выстроить собственные эффективные механизмы взаимодействия. В этой связи мы предлагаем расширить консультации в рамках нашего форума по кризисным ситуациям на газовом рынке, чтобы своевременно оценивать риски, включая физические угрозы газовой инфраструктуре, и согласовывать подходы к осуществлению поставок», — заявил Путин.

Вопросы защиты газовой инфраструктуры приобрели особую актуальность на фоне повреждения международных трубопроводов и сохраняющейся геополитической напряжённости. Ранее на этом же саммите Путин назвал взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» прямыми террористическими актами.

Восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа проходит 27 октября в Москве. Участники обсуждают надёжность поставок природного газа, глобальную энергетическую безопасность и развитие сотрудничества между странами-производителями.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин пригласил зарубежных партнёров к обмену технологиями в газовой отрасли. Выступая на саммите Форума стран — экспортёров газа, президент подчеркнул открытость России к международному сотрудничеству и совместному развитию технологий добычи, переработки и транспортировки природного газа.

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Наталья Демьянова
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