«Не рой другому яму»: Путин пословицей предупредил Европу о расплате за отказ от российского газа

Попытки вытеснить Россию с мирового газового рынка обернутся серьёзными экономическими последствиями для самих потребителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VIII саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

Путин пословицей предупредил Европу о расплате за отказ от российского газа. Видео © Life

«Любые попытки исключить Россию из мирового газового рынка будут иметь серьезные последствия, прежде всего запредельные издержки для потребителей», — предупредил российский лидер.

В качестве примера Путин привёл ситуацию в Европе, которая продолжает курс на отказ от российских энергоресурсов. Последствия такой политики президент описал известной русской поговоркой.

«Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь», — напомнил глава государства.

Таким образом, Путин дал понять, что попытки ограничить участие России в международной торговле газом способны ударить прежде всего по странам, которые рассчитывают обойтись без российских поставок.

Заявление прозвучало на саммите ФСЭГ, проходящем 27 октября в Москве. Участники встречи обсуждают глобальную энергетическую безопасность, устойчивость поставок и развитие сотрудничества между крупнейшими производителями природного газа.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский СПГ по-прежнему занимает около 20% европейского рынка сжиженного природного газа. Путин подчёркивал, что Москва никогда не отказывала европейским государствам в поставках энергоресурсов, а решение сокращать закупки принимали сами власти ЕС.