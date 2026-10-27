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Регион
Опубликовано 27 октября, 14:40

«Не рой другому яму»: Путин пословицей предупредил Европу о расплате за отказ от российского газа

Путин пословицей предупредил Европу о расплате за отказ от российского газа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Попытки вытеснить Россию с мирового газового рынка обернутся серьёзными экономическими последствиями для самих потребителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VIII саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

Путин пословицей предупредил Европу о расплате за отказ от российского газа. Видео © Life

«Любые попытки исключить Россию из мирового газового рынка будут иметь серьезные последствия, прежде всего запредельные издержки для потребителей», — предупредил российский лидер.

В качестве примера Путин привёл ситуацию в Европе, которая продолжает курс на отказ от российских энергоресурсов. Последствия такой политики президент описал известной русской поговоркой.

«Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь», — напомнил глава государства.

Таким образом, Путин дал понять, что попытки ограничить участие России в международной торговле газом способны ударить прежде всего по странам, которые рассчитывают обойтись без российских поставок.

Заявление прозвучало на саммите ФСЭГ, проходящем 27 октября в Москве. Участники встречи обсуждают глобальную энергетическую безопасность, устойчивость поставок и развитие сотрудничества между крупнейшими производителями природного газа.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российский СПГ по-прежнему занимает около 20% европейского рынка сжиженного природного газа. Путин подчёркивал, что Москва никогда не отказывала европейским государствам в поставках энергоресурсов, а решение сокращать закупки принимали сами власти ЕС.

Больше новостей об энергетических рынках, международной торговле и экономических отношениях государств — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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