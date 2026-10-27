Третья встреча за год: Путин поприветствовал Пезешкиана на саммите экспортёров газа

Президент России Владимир Путин поприветствовал иранского лидера Масуда Пезешкиана, прибывшего на восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве. Для глав двух государств это уже третья личная встреча с начала года.

Саммит проходит 27 октября в Центре международной торговли под председательством российского президента. В нём принимают участие руководители и представители крупнейших государств — производителей природного газа.

Пезешкиан прибыл в российскую столицу накануне. Помимо участия в пленарном заседании, в его программе запланированы двусторонние переговоры с Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят торгово-экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и международные вопросы.

Предыдущая встреча президентов состоялась 8 октября в Туркменистане. Тогда Путин и Пезешкиан провели переговоры на полях международных мероприятий, уделив внимание двусторонним отношениям и ситуации на Ближнем Востоке.

Ещё один личный контакт состоялся в сентябре на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, встреча в Москве стала третьей для президентов России и Ирана в 2026 году.

Главная тема нынешнего саммита — роль природного газа в обеспечении мировой энергетической безопасности. Участники также обсуждают надёжность поставок, развитие международного сотрудничества и перспективы глобального газового рынка.