Ушаков анонсировал принятие Московской декларации на саммите экспортёров газа

Участники восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа намерены принять Московскую декларацию, посвящённую развитию международного сотрудничества в энергетической сфере. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, документ закрепит роль государств форума как надёжных поставщиков природного газа. Отдельное внимание будет уделено диверсификации маршрутов поставок, обеспечению справедливых цен и снижению волатильности на газовом рынке.

Ушаков уточнил, что текст декларации проходит финальное согласование в рамках министерской встречи перед саммитом.

Восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) состоится 27 октября в Москве. Мероприятие приурочено к 25-летию объединения, участникам которого принадлежит около 70% доказанных мировых запасов природного газа. На страны форума также приходится 38% мировой добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и 47% поставок СПГ. В саммите примут участие главы государств и правительств, а также профильные министры. Ожидается, что по итогам встречи будет принята Московская декларация, посвящённая укреплению энергетического сотрудничества, диверсификации маршрутов поставок и обеспечению справедливых цен на газ.