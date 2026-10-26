Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву на саммит экспортёров газа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ). Об этом сообщила администрация главы исламской республики.

Саммит состоится 27 октября под председательством президента России Владимира Путина. Пезешкиан выступит на мероприятии, после чего проведёт переговоры с российским лидером. Также запланированы его встречи с представителями других государств.

Одной из главных тем российско-иранских переговоров станет развитие торгово-экономического сотрудничества. Стороны намерены обсудить взаимодействие в энергетике, реализацию совместных проектов и актуальные международные вопросы.

Форум объединяет 12 крупнейших газодобывающих стран, включая Россию, Иран и Катар. Участники московского саммита рассмотрят перспективы мирового газового рынка и укрепление сотрудничества между государствами-экспортёрами.

Последняя встреча Путина и Пезешкиана состоялась 8 октября в Туркмении. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Спустя 11 дней в Тегеран прибыл глава МИД России Сергей Лавров, который провёл переговоры с иранским руководством о развитии стратегического партнёрства, в том числе в энергетической и транспортной сферах.

Ранее Life.ru сообщал, что по итогам московского саммита ФСЭГ планируется принять Московскую декларацию. Документ будет посвящён международному энергетическому сотрудничеству, диверсификации маршрутов поставок и обеспечению справедливых цен на природный газ.