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Регион
Опубликовано 26 октября, 21:20

Газовая держава № 1: Россия возглавила мировой рейтинг по запасам голубого топлива

Россия заняла первое место в мире по запасам газа и второе по добыче

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе по объёмам его добычи. При этом страна продолжает расширять поставки топлива на восточные рынки и развивать собственную газовую инфраструктуру. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

В Кремле подчеркнули, что российская газовая отрасль располагает значительными ресурсами и технологическими возможностями. За последние годы в стране расширили сырьевую базу, ввели в эксплуатацию новые газопроводы и создали перспективное направление производства сжиженного природного газа (СПГ).

«Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», — говорится в материалах Кремля.

Одним из приоритетных направлений остаётся диверсификация экспорта. Россия последовательно развивает поставки природного газа на Восток, одновременно совершенствуя добывающую и транспортную инфраструктуру.

О достижениях российской газовой отрасли рассказали накануне восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа, который пройдёт 27 октября в Москве. Во встрече примет участие президент Владимир Путин. Ожидается, что участники обсудят перспективы мирового газового рынка и дальнейшее сотрудничество между странами-производителями.

Ушаков спрогнозировал рост мирового спроса на газ до 5,2 триллиона кубометров
Ушаков спрогнозировал рост мирового спроса на газ до 5,2 триллиона кубометров

Ранее Life.ru сообщал, что страны Форума экспортёров газа контролируют около 70% доказанных мировых запасов топлива. По словам помощника президента Юрия Ушакова, на участников объединения также приходится 38% мировой добычи природного газа, 42% экспорта трубопроводного топлива и 47% поставок СПГ.

Больше новостей о добыче энергоресурсов, нефтегазовой отрасли и развитии российской экономики — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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