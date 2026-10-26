Газовая держава № 1: Россия возглавила мировой рейтинг по запасам голубого топлива

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе по объёмам его добычи. При этом страна продолжает расширять поставки топлива на восточные рынки и развивать собственную газовую инфраструктуру. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

В Кремле подчеркнули, что российская газовая отрасль располагает значительными ресурсами и технологическими возможностями. За последние годы в стране расширили сырьевую базу, ввели в эксплуатацию новые газопроводы и создали перспективное направление производства сжиженного природного газа (СПГ).

«Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», — говорится в материалах Кремля.

Одним из приоритетных направлений остаётся диверсификация экспорта. Россия последовательно развивает поставки природного газа на Восток, одновременно совершенствуя добывающую и транспортную инфраструктуру.

О достижениях российской газовой отрасли рассказали накануне восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа, который пройдёт 27 октября в Москве. Во встрече примет участие президент Владимир Путин. Ожидается, что участники обсудят перспективы мирового газового рынка и дальнейшее сотрудничество между странами-производителями.

Ранее Life.ru сообщал, что страны Форума экспортёров газа контролируют около 70% доказанных мировых запасов топлива. По словам помощника президента Юрия Ушакова, на участников объединения также приходится 38% мировой добычи природного газа, 42% экспорта трубопроводного топлива и 47% поставок СПГ.