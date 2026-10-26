Ушаков: Страны ФСЭГ контролируют 70% доказанных мировых запасов газа

На государства — участники Форума стран — экспортёров газа приходится около 70% всех доказанных мировых запасов природного газа. Такие данные привёл помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, страны объединения также обеспечивают 38% мировой добычи газа, 42% экспорта трубопроводного топлива и 47% поставок сжиженного природного газа.

Ушаков напомнил, что в 2026 году форум отмечает своё 25-летие. За это время он прошёл путь от неформального объединения государств до полноценной площадки международного энергетического сотрудничества.

Третий саммит «Россия — Африка» пройдёт в Москве 28–29 октября под девизом «За мир, безопасность и развитие». Участие в мероприятии подтвердили 48 из 54 африканских государств, причём 22 страны будут представлены на уровне глав государств. Основные мероприятия состоятся в Большом Кремлёвском дворце. В повестке — развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вопросы международной безопасности и укрепление роли Африки в формировании многополярного мира. По итогам саммита планируется принять три ключевых документа, включая план действий Форума партнёрства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы, а также подписать 33 соглашения различного уровня.