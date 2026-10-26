Ушаков спрогнозировал рост мирового спроса на газ до 5,2 триллиона кубометров

Мировое потребление природного газа к 2055 году может достичь 5,2 триллиона кубометров. Такой прогноз озвучил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге перед саммитом Форума стран — экспортёров газа.

Сейчас объём мирового потребления оценивается в 4,2 триллиона кубометров. Одновременно, по словам Ушакова, активно развивается рынок сжиженного природного газа.

В ближайшие пять–десять лет мировой экспорт СПГ может достичь 650 миллионов тонн. Это существенно превысит показатели 2025 года.

Помощник президента также напомнил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе — по объёмам его добычи.

Ранее Life.ru рассказывал об отправке первой партии российского дизельного топлива в США. Танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты загрузил 40 тысяч тонн топлива 22 октября в порту Приморск и направился к американскому побережью. Его прибытие в Нью-Йорк ожидается 7 ноября. Поставка стала частью договорённостей Москвы и Вашингтона, предусматривающих постепенное увеличение экспорта нефтепродуктов.