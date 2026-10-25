«А получают немало!»: Путин напомнил Европе, сколько российского СПГ она до сих пор покупает

Российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему занимает около 20% европейского рынка СПГ, несмотря на планы Евросоюза полностью отказаться от поставок из РФ. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«А получают, кстати говоря, немало! На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва никогда не отказывала европейским странам в поставках энергоресурсов. Решение сократить закупки принимали сами европейские власти, которые продолжают разрабатывать новые ограничения, хотя до сих пор получают российское топливо.

Ранее Life.ru сообщал, что за первые девять месяцев 2026 года Евросоюз закупил рекордные 12,18 миллиона тонн российского СПГ. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Urgewald и Kpler, стоимость поставок достигла примерно 7,88 миллиарда евро.

При этом европейские покупатели, по оценке вице-премьера Александра Новака, стремятся увеличить закупки российского СПГ до вступления в силу полного запрета. Ограничения по долгосрочным контрактам должны заработать с 1 января 2027 года. Новак также обращал внимание на недостаточные запасы газа в европейских хранилищах.

Между тем глава «Новатэка» Леонид Михельсон допустил, что Брюссель ещё может пересмотреть решение о запрете российского СПГ. По его мнению, европейским властям стоит учитывать потребности промышленности и вопросы энергобезопасности. Одновременно компания изучает возможности перенаправления поставок на другие рынки.