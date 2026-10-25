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Регион
Опубликовано 25 октября, 14:21

«А получают немало!»: Путин напомнил Европе, сколько российского СПГ она до сих пор покупает

Путин оценил долю российского СПГ на европейском рынке в 20%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /fotokaleinar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /fotokaleinar

Российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему занимает около 20% европейского рынка СПГ, несмотря на планы Евросоюза полностью отказаться от поставок из РФ. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«А получают, кстати говоря, немало! На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва никогда не отказывала европейским странам в поставках энергоресурсов. Решение сократить закупки принимали сами европейские власти, которые продолжают разрабатывать новые ограничения, хотя до сих пор получают российское топливо.

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Ранее Life.ru сообщал, что за первые девять месяцев 2026 года Евросоюз закупил рекордные 12,18 миллиона тонн российского СПГ. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Urgewald и Kpler, стоимость поставок достигла примерно 7,88 миллиарда евро.

При этом европейские покупатели, по оценке вице-премьера Александра Новака, стремятся увеличить закупки российского СПГ до вступления в силу полного запрета. Ограничения по долгосрочным контрактам должны заработать с 1 января 2027 года. Новак также обращал внимание на недостаточные запасы газа в европейских хранилищах.

Между тем глава «Новатэка» Леонид Михельсон допустил, что Брюссель ещё может пересмотреть решение о запрете российского СПГ. По его мнению, европейским властям стоит учитывать потребности промышленности и вопросы энергобезопасности. Одновременно компания изучает возможности перенаправления поставок на другие рынки.

Больше новостей о торговле энергоресурсами, ценах на газ и международных рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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