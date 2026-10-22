«Остался 71 день»: Михельсон напомнил Европе об обратном отсчёте

Евросоюз ещё может пересмотреть запрет на импорт российского СПГ, который полностью заработает с 1 января 2027 года. Такое мнение высказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Он связал необходимость пересмотра с интересами европейской промышленности и её энергобезопасностью.

«Всё-таки Брюссель начинает задумываться о своих производствах, их энергобезопасности. Ещё остался 71 день для каких-то решений», — сказал Михельсон.

При этом «Новатэк» прорабатывает перенаправление поставок на другие рынки. По словам руководителя компании, европейские партнёры с долгосрочными договорами, в том числе отвечавшие за логистику, могут продолжать сотрудничество с Россией при поставках в третьи страны.

Михельсон предложил рассмотреть и сохранение поставок на европейский рынок. По его мнению, Европе следует поддерживать собственную промышленность.

Действующий график ЕС предусматривает поэтапный отказ от российского газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал применяться 25 апреля 2026 года. Для долгосрочных соглашений переходный период завершится 1 января 2027-го.