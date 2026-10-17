Фон дер Ляйен сообщила о лишних расходах ЕС на энергию в 106 млрд евро

Война США и Израиля против Ирана уже обошлась Евросоюзу в дополнительные 106 миллиардов евро расходов на энергоресурсы. Европа стала платить за топливо гораздо больше, хотя объёмы закупок не выросли. Такие цифры привела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«С начала войны на Ближнем Востоке ЕС потратил на энергоресурсы лишние €106 млрд, не приобретя ни одной лишней молекулы газа», — заявила фон дер Ляйен.

При этом запасы газа в Европе перед зимой остаются ниже прошлогодних. По данным Еврокомиссии, к середине октября газохранилища ЕС заполнили почти на 10% меньше, чем за тот же период 2025 года. Фон дер Ляйен считает, что справиться с проблемой поможет переход на зелёную энергетику. Она также предложила отложить введение новых экологических норм.

Ранее Life.ru писал, что европейские страны накопили в газохранилищах лишь 72% от их вместимости. Если ноябрь выдастся холодным, запасы начнут расходоваться быстрее, а цены на топливо рискуют вырасти ещё сильнее. Одновременно Европа получает всё меньше сжиженного природного газа. Стоимость газа для европейских потребителей уже вернулась к уровням энергетического кризиса 2022 года.