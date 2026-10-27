Путин прибыл на газовый саммит в Москве, где выступит перед мировыми лидерами

Президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве, где проходит восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ). Российский лидер возглавит пленарное заседание и первым выступит перед участниками международной встречи.

Ожидается, что в своей речи Путин затронет проблемы мировой газовой отрасли, в том числе связанные с геополитической обстановкой. Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства обозначит приоритетные направления сотрудничества и подчеркнёт роль природного газа в обеспечении экономического роста.

В центре внимания участников саммита — глобальная энергетическая безопасность, стабильность поставок топлива и развитие взаимодействия между крупнейшими газодобывающими странами. По итогам заседания планируется принять Московскую декларацию, которая закрепит общие подходы к развитию отрасли.

В Москву прибыли лидеры Ирана, Катара, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи и Ливии. После пленарного заседания Путин проведёт с ними отдельные переговоры.

Форум стран — экспортёров газа объединяет 12 государств, на которые приходится около 70% мировых доказанных запасов природного газа и 42% его глобального экспорта. Нынешний саммит приурочен к 25-летию организации.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин проведёт пять двусторонних встреч на полях газового саммита в Москве. В частности, запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.