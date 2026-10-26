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Опубликовано 26 октября, 18:02

Путин проведёт пять международных встреч на газовом саммите в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проведёт пять двусторонних встреч на полях восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге.

По его словам, в графике главы государства запланированы переговоры с президентом Ирана, эмиром Катара, президентами Мозамбика и Экваториальной Гвинеи. Поздно вечером Путин также встретится с председателем Президентского совета Ливии.

Президент Ирана Пезешкиан отправится в Москву на встречу с Путиным
Президент Ирана Пезешкиан отправится в Москву на встречу с Путиным

Саммит ФСЭГ пройдёт 27 октября в Центре международной торговли. Российский президент выступит на пленарном заседании, которое начнётся в 13:00.

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Оксана Попова
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