Путин проведёт пять международных встреч на газовом саммите в Москве

Президент России Владимир Путин проведёт пять двусторонних встреч на полях восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге.

По его словам, в графике главы государства запланированы переговоры с президентом Ирана, эмиром Катара, президентами Мозамбика и Экваториальной Гвинеи. Поздно вечером Путин также встретится с председателем Президентского совета Ливии.

Саммит ФСЭГ пройдёт 27 октября в Центре международной торговли. Российский президент выступит на пленарном заседании, которое начнётся в 13:00.