Путин проведёт пять международных встреч на газовом саммите в Москве
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Президент России Владимир Путин проведёт пять двусторонних встреч на полях восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге.
По его словам, в графике главы государства запланированы переговоры с президентом Ирана, эмиром Катара, президентами Мозамбика и Экваториальной Гвинеи. Поздно вечером Путин также встретится с председателем Президентского совета Ливии.
Саммит ФСЭГ пройдёт 27 октября в Центре международной торговли. Российский президент выступит на пленарном заседании, которое начнётся в 13:00.
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