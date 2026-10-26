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Опубликовано 26 октября, 12:10

Президент Ирана Пезешкиан отправится в Москву на встречу с Путиным

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вечером 26 октября отправится в Россию, где планирует встретиться с Владимиром Путиным. Поводом для поездки станет саммит Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ), который пройдёт в Москве 27 октября. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Ожидается, что Пезешкиан прибудет в российскую столицу для участия во встрече руководителей государств — крупнейших производителей природного газа. Саммит пройдёт под председательством российского президента.

Как ранее сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, помимо многосторонних переговоров запланирована отдельная встреча Пезешкиана и Путина. Лидеры намерены обсудить двустороннее сотрудничество и актуальные международные вопросы.

В центре внимания газового форума окажутся ситуация на мировом энергетическом рынке, перспективы взаимодействия стран-производителей и вопросы энергетической безопасности.

Для Пезешкиана это будет очередная встреча с российским коллегой за последние недели. 8 октября президенты провели переговоры в Туркмении, где обсуждали развитие отношений двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке.

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Ранее Life.ru сообщал о планах Пезешкиана посетить Россию и продолжить переговоры с Путиным. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи пояснял, что предстоящая встреча станет продолжением консультаций по развитию стратегического партнёрства и реализации совместных договорённостей.

Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и отношениях России с другими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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